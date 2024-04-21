В Центральной России выпадет 80 процентов месячной нормы осадков

Наиболее дождливым будет конец предстоящей недели, «без зонтов, плащей и непромокаемой обуви не обойтись». В пятницу, 26 апреля, на Центральную Россию «обрушится тропический ливень» интенсивностью до 30 миллиметров.

В Центральной России выпадет около 80 процентов месячной нормы осадков. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, наиболее дождливым будет конец предстоящей недели, «без зонтов, плащей и непромокаемой обуви не обойтись».

В пятницу, 26 апреля, на Центральную Россию «обрушится тропический ливень» интенсивностью до 30 миллиметров. В этот день выпадет около 80 процентов месячной нормы осадков. Как сказал синоптик, ночью температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, днем — от +13 до +18 градусов.

Однако погода испортится в четверг, 25 апреля. В некоторых городах Центральной России пройдет небольшой дождь.

Напомним, для жителей рязанской области дважды в воскресенье, 21 апреля, выпускали метеопредупреждение.

Позже в региональном ГУ МЧС рассказали, что в Рязанскую область в понедельник, 22 апреля, придут грозы и дождь.