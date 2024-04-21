В Рязанскую область 22 апреля придут грозы и дождь

В регионе ожидается до +20 градусов.

Опубликован прогноз погоды на понедельник, 22 апреля, в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В регионе будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха по области ночью +9, +14 градусов, днем +15, +20 градусов.

Ветер восточный, с переходом на юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.