Для рязанцев выпустили второе метеопредупреждение за сутки
В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 21 апреля, ночью и утром 22 апреля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, ливень и сильный ветер.
Для жителей Рязанской области выпустили второе метеопредупреждение за сутки. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 21 апреля, ночью и утром 22 апреля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный ливень, сохранится усиление ветра порывами 13-18 м/с.
Ранее рязанцам рассказали о погоде на понедельник, 22 апреля.