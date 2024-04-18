На телеканале «Пятница» вышел второй выпуск программы «На ножах» из Рязани
Шоу показали в среду, 17 апреля.
На телеканале «Пятница» вышел второй выпуск программы «На ножах» из Рязани.
Шоу показали в среду, 17 апреля.
Шеф Константин Ивлев занялся переделкой ресторана «Базар» на улице Почтовой.
Отмечается, что владельцы несколько раз меняли концепцию. Это привело к тому, что в заведении смешалось несколько стилей.
После работы московского шефа для жителей и гостей города открылся ресторан под названием «А у нас в Рязани».
Выпуск можно посмотреть по ссылке.
Напомним, ранее появились фотографии обновленного заведения.
В прошлую среду, 10 апреля, вышел первый выпуск шоу из Рязани.