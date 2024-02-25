В Рязани переименовали ресторан на улице Почтовой после переделки Ивлева

В Рязани переименовали ресторан на улице Почтовой после переделки телеведущего Константина Ивлева. Об этом 25 февраля сообщили читатели.

По их словам, ресторан «Базар» стал называться «А у нас в Рязани…». Также на фасаде появились изображения грибов «с глазами».

В объявлении администрации на входной двери отмечается, что «удивительный ресторан откроется совсем скоро».

Ранее сообщалось, что Ивлев снимет шоу «На ножах в Рязани».