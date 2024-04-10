На телеканале «Пятница» показали выпуск «На ножах» из рязанского кафе

Константин Ивлев приехал в Рязань по просьбе владельца кафе «Собрание» Романа. Шеф Ивлев отметил грязную посуду в заведении. Самой «съедобной» из блюд оказалась шаурма. По впечатлениям Ивлева, от бургера с говядиной пахло грязными носками, а курица в другом блюде оказалась сухой.

На телеканале «Пятница» показали выпуск «На ножах» из рязанского кафе. Эфир состоялся в среду, 10 апреля.

В выпуске телепередачи Константин Ивлев приехал в Рязань по просьбе владельца кафе «Собрание» Романа. Шеф Ивлев отметил грязную посуду в заведении. Самой «съедобной» из блюд оказалась шаурма.

По впечатлениям Константина, от бургера с говядиной пахло грязными носками, а курица в другом блюде оказалась сухой.

«Заведение из себя представляет непонятно что. Интерьер больше похож на лобби салона красоты или стоматологической клиники», — заметил Ивлев.

Также в выпуске показано, что Ивлев не стал проверять способ хранения и маркировку у продуктов на кухне.

Для проверки работы заведения «Собрание» шеф Константин Ивлев устроил «экзамен» управляющей. По результатам провального дня, ее уволили. Поваров также уволили, потому что те не подходили бы для новой концепции кафе.

Константин Ивлев и его команда за одну ночь создали новый бренд, поменяв название и вывеску. Теперь заведение называется «Роман с кофе». На вывеске изображен владелец кофейни.

В заведении покрасили стены, заменили столы и фасад барной стойки, повесили штору, за которой теперь располагается гардероб. Зеркала и новая люстра добавили помещению света и пространства. В кофейне появилась кофемашина, там заменили гриль, закупили новую посуду, в том числе «аутентичную кофейную». Ремонт обошелся в 750 тысяч рублей.

Шеф также представил новое меню. Упор сделали на кофе, а на закуску посетителям предложил панини с разными начинками — с моцареллой и томатами, с тунцом, с курицей, с пепперони. На десерт в кафе гостям будут предлагать овсяные печенья. Ивлев также предложил «фишку» для униформы — кудрявые парики с такой же прической, как у владельца.

Напомним, в сети появились фотографии из кафе «Роман с кофе». Шеф Константин Ивлев переделывал и другие рязанские заведения. Например, ресторан на улице Почтовой после переделки Ивлева назвали «А у нас в Рязани».

Фото: скриншот из эфира телеканала «Пятница»