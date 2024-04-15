Рязанская мэрия рассказала о ремонте Липецкого моста в 2024 году

В рамках программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети».

Рязанская мэрия рассказала редакции РЗН. инфо подробности о ремонте Липецкого моста в 2024 году.

Как отметили в ведомстве, они планируют отремонтировать Липецкий мост в 2024 году в рамках программы «Дорожное хозяйство и развитие улично-дорожной сети».

«В рамках ремонта планируется привести в нормативное состояние проезжую часть моста, подходы к нему, выполнить ремонт балок, откосов и лестничных сходов», — отметили в мэрии.

Напомним, в августе 2023 года рязанцы пожаловались на появление сквозных дыр на Липецком мосту. Рязанская прокуратура начала проверку из-за сообщений о дырах на мосту на улице Маяковского.

Мэрия тем временем начала готовить проект ремонта.

11 апреля 2024 года прокуратура вынесла представление мэру города за дыры на Липецком мосту.