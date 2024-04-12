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Рязанская прокуратура вынесла представление Артемову за дыры на Липецком мосту
«В ходе настоящей проверки на мосту выявлены дефекты дорожного полотна, в связи с чем прокуратурой района главе администрации 11 апреля внесено представление», — сообщили в ведомстве.

Рязанская прокуратура рассказала редакции РЗН. инфо о проведенной проверке из-за сообщений о дырах на Липецком мосту.

Как отметили в ведомстве, летом 2023 года рязанская мэрия заделывала аварийные ямы на мосту. В ходе проверки сама прокуратура совместно с Госавтоинспекцией не нашла нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

«В ходе настоящей проверки на мосту выявлены дефекты дорожного полотна, в связи с чем прокуратурой района главе администрации 11 апреля внесено представление», — сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в апреле 2023 года администрация заключила контракт на разработку проектной документации на ремонт Липецкого моста, чтобы в 2024 году провести работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«По результатам конкурсного отбора по предоставлению субсидий из областного бюджета на ремонт моста заявка администрации признана минтрансом региона соответствующей условиям предоставления субсидии. Ход и результат выполнения работ находятся на контроле прокурора Советского района», — заключили в прокуратуре.

Напомним, в августе 2023 года рязанцы пожаловались на появление сквозных дыр на Липецком мосту.

Рязанская прокуратура начала проверку из-за сообщений о дырах на мосту на улице Маяковского.

Мэрия тем временем начала готовить проект ремонта.