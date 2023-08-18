Рязанская прокуратура начала проверку из-за сообщений о дырах на мосту на улице Маяковского

Рязанская прокуратура начала проверку из-за сообщений о дырах на мосту на улице Маяковского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Орган оценит исполнение должностными лицами уполномоченных органов требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также достаточности мер по содержанию и ремонту объектов городской инфраструктуры.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на состояние Липецкого моста. В мэрии заявили, что готовят проект ремонта объекта.