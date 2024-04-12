В Рязани засняли вылупившиеся личинки шелкопряда

«В минприроды думают, что если с кисточкой три калеки по одному дереву обработали, то все нормально? Сейчас все сожрут гусеницы», — написала рязанка.

В Рязани засняли вылупившиеся личинки шелкопряда. Фото опубликовали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

«В минприроды думают, что если с кисточкой три калеки по одному дереву обработали, то все нормально? Сейчас все сожрут гусеницы», — написала рязанка.

Ранее на улице Черновицкой в Рязани засняли личинки шелкопряда. Позже в мэрии заявили, что они не представляют угрозы.