В Рязани засняли вылупившиеся личинки шелкопряда
«В минприроды думают, что если с кисточкой три калеки по одному дереву обработали, то все нормально? Сейчас все сожрут гусеницы», — написала рязанка.
В Рязани засняли вылупившиеся личинки шелкопряда. Фото опубликовали в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
«В минприроды думают, что если с кисточкой три калеки по одному дереву обработали, то все нормально? Сейчас все сожрут гусеницы», — написала рязанка.
Ранее на улице Черновицкой в Рязани засняли личинки шелкопряда. Позже в мэрии заявили, что они не представляют угрозы.