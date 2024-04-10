Мэрия успокоила рязанцев из-за найденных личинок шелкопряда в Горроще

Администрация успокоила рязанцев из-за найденных личинок непарного шелкопряда на улице Черновицкой. В ведомстве сообщили редакции РЗН. Инфо, что раннее появление личинок шелкопряда на улицах города при отсутствии листьев на деревьях — фактор, способствующий гибели вредителя.

Администрация успокоила рязанцев из-за найденных личинок непарного шелкопряда на улице Черновицкой. В ведомстве сообщили редакции РЗН. Инфо, что раннее появление личинок шелкопряда на улицах города при отсутствии листьев на деревьях — фактор, способствующий гибели вредителя.

В мэрии пояснили, что осенью 2023 года кладки непарного шелкопряда уничтожали в ЦПКиО, Мемориальном парке, парке Братства по оружию, Нижнем городском парке и других «зеленых» местах города. По рекомендации специалистов из Центра защиты леса яйца шелкопряда соскребали и обрабатывали вазелиновым маслом. Мероприятия прошли на 60-ти гектарах территорий городских парков и зеленых зон.

В ведомстве отметили, что в 2022 году городские парки обрабатывали тем же способом и это обеспечило «практически полное сохранение деревьев» в городе.

«Уничтожения кладок яиц является наиболее эффективным и безопасным методом борьбы с непарным шелкопрядом в условиях городской среды. Согласно правилам, уничтожение или подавление численности непарного шелкопряда обработкой зеленых насаждений токсичными химпрепаратами с использованием наземной распылительной техники и авиационным способом запрещается на территории городских лесов», — отметили в ведомстве.

Напомним, на улице Черновицкой в Рязани засняли личинки шелкопряда.