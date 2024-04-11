Сараевская администрация опубликовала данные пропавшего в конце февраля рязанца

Напомним, 24 февраля мужчина отправился на охоту в селе Морозовы — Борки и пропал без вести. Сергей Пинтелин в день пропажи был одет в белый маскировочный халат, шапку черного цвета, сапоги.

Сараевская администрация опубликовала данные пропавшего в конце февраля рязанца. Сообщение появилось в официальной группе администрации «Вконтакте».

Напомним, 24 февраля мужчина отправился на охоту в селе Морозовы — Борки и пропал без вести. Сергей Пинтелин в день пропажи был одет в белый маскировочный халат, шапку черного цвета, сапоги.

Сараевцев попросили быть осторожными во время проведения весенней охоты. А в случае получения любой значимой информации, либо обнаружения Пинтелина сообщить в дежурную часть по телефону 02 либо 3-19-72.

Ранее «Новая газета-Рязань» опубликовала подробности пропажи уроженца Сапожковского района.