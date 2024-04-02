В Рязанской области продолжаются поиски 48-летнего Сергея Пинтелина

Напомним, с 24 февраля 2024 года нет данных о его местонахождении.

В Рязанской области продолжаются поиски 48-летнего Сергея Пинтелина. Об этом сообщает ПСО «Мещера».Напомним, с 24 февраля 2024 года нет данных о его местонахождении. Приметы: на вид 45-50 лет, рост 176 см, телосложение нормальное, волосы короткие русые, брови широкие, глаза голубые, имеется крупный шрам над левой бровью. Одежда: камуфлированный костюм защитного цвета, сверху маскхалат белого цвета, зеленые сапоги и черная шапка .