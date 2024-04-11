Рязанец рассказал, что на несанкционированную свалку продолжают вывозить мусор

Администрация Рязани поставила железобетонные столбы на дороге, чтобы этого не допустить, но мусоровозы объезжают их.

Рязанец рассказал РЗН. Инфо, что на несанкционированную свалку близ СНТ «Нефтяник» продолжают вывозить мусор. До этого администрация Рязани поставила железобетонные столбы на дороге, чтобы этого не допустить.

По словам мужчины, свалку устроили на 194-ом километре Окружной дороги около СНТ «Нефтяник». Он рассказал, что в 2023 году после разбирательств, администрация города перекрыла подъезд к свалке, поставив там железобетонные блоки. Но в марте 2024 года мужчина заметил, что мусоровозы объезжают дорогу по частным территориям и вываливают отходы там же, где и раньше.

Мэрия сообщила, что свалка частично находилась на территории СНТ и на земельном участке, который принадлежит ООО «Рязанский трубный завод». Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла представление руководителю предприятия и предъявила иск к компании. После этого завод оградил свою территорию.

«По материалам, поступившим из ОМВД России по Железнодорожному району, в контрольно-аналитическом управлении аппарата администрации составили протокол об административном правонарушении на собственника грузового автомобиля, допустившего завоз и складирование строительных и бытовых отходов. Собственникам соседних участков направлены уведомления о недопустимости складирования отходов на земельных участках и прилегающей территории. В целях пресечения несанкционированного размещения отходов на территории СНТ „Нефтяник“ со стороны автодороги М5 „Урал“ 27 января 2023 года администрация установила железобетонные столбы, препятствующие проезду транспортных средств с отходами», — отметили в мэрии.

Напомним, в августе 2022 года свалка горела.

Тогда же на этой территории нашли баллоны с хлороводородом. Жители СНТ «Нефтяник» жаловались на удушающие запахи хлора с примесью кислоты. У них было «сильное слезотечение и удушающий кашель».