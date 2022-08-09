В Рязани на территории СНТ «Нефтяник» нашли баллоны с хлороводородом

Рязанцы рассказали, что в помощи по ликвидации баллонов и дальнейшей обработки земли им отказали.

В Рязани на территории СНТ «Нефтяник» нашли баллоны с хлороводородом. Пост об этом появился в группе «Типичная Рязань».

Баллоны с хлороводородом нашли в понедельник, 8 августа, примерно в 19.00 на территории СНТ «Нефтяник».

«Жители СНТ „Нефтяник“ почувствовали удушающие запахи хлора с примесью кислоты. Сильное слезотечение, удушающий кашель. Службы спасения отказывались реагировать. Обещали приехать сделать замеры. По факту никто не приехал», — написали рязанцы.

Уточняется, что дачники сами решили отправиться на поиски места исходящего запаха.

«Деревья и трава пожелтели от химических ожогов. В процессе нашли три баллона с хлороводородом. Один из них был вскрыт», — говорится в посте.

Рязанцы также сообщили, что дачникам отказали в помощи, ликвидации баллонов и последующей обработки земли.