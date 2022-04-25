Под Рязанью загорелась свалка

Пожар произошел в ночь на понедельник, 25 апреля, в СНТ «Нефтяник».

Под Рязанью загорелась свалка. Видео выложили очевидцы в группе « Типичная Рязань ».

Пожар произошел в ночь на понедельник, 25 апреля, в СНТ «Нефтяник». По словам автора поста, перед пожаром местные жители услышали несколько взрывов.

«Так готовится обычно место, перед рабочей неделей для дальнейшего завоза мусора», — отметила автор видео.

В рязанском управлении МЧС уточнили, что мусор загорелся на площади 10 квадратных метров.