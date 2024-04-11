Малков напомнил о голосовании за территории, которые благоустроят в регионе в 2025 году

На выбор жителей представлена 71 территория.

Губернатор Павел Малков напомнил о голосовании за территории, которые благоустроят в регионе в 2025 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

Глава региона отметил, что продолжается голосование по федеральной программе формирования комфортной городской среды.

В Рязанской области в этом году участвуют 19 муниципалитетов. На выбор жителей представлена 71 территория.

Голосование продлится до конца апреля на сайте 62.gorodsreda.ru/.

«Большинство предложенных вариантов касается благоустройства парков, скверов и мест отдыха. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году по нацпроекту „Жилье и городская среда“. Свой выбор уже сделали более 122 тысяч человек», — сказал Малков.

Напомним, голосование стартовало 15 марта. Ранее министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост рассказал, что в 2024 году работы в рамках программы формирования комфортной городской среды пройдут на 28 общественных территориях.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов.