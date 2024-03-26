Малков призвал рязанцев голосовать за объекты благоустройства

«Люди сами выбирают, что будет благоустраиваться в их городе, районе, поселке. Все граждане должны знать, что такая возможность есть, и как именно ее можно реализовать. Процедура голосования простая, я сам уже проголосовал», — отметил губернатор.

Губернатор Павел Малков призвал рязанцев проголосовать за объекты благоустройства . Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Павел Малков обсудил во время заседания правительства планы благоустройства муниципальных образований — оно ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Малков подчеркнул, что в 2024 году предстоит много сделать по благоустройству населенных пунктов. «В каждом муниципалитете есть свои проекты, их все надо реализовать в установленные сроки, качественно. Сейчас идет голосование за объекты благоустройства, которые будут обновлять в следующем году. Люди сами выбирают, что будет благоустраиваться в их городе, районе, поселке. Все граждане должны знать, что такая возможность есть, и как именно ее можно реализовать. Процедура голосования простая, я сам уже проголосовал», — отметил глава региона.

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост сообщил о том, что в 2024 году работы в рамках программы формирования комфортной городской среды пройдут на 28 общественных территориях в 18 муниципальных образованиях. Это парки, скверы, центральные площади и другие объекты. Все конкурсные процедуры завершены, заключены договоры, в ближайшее время подрядчики приступят к работе. Благоустройство проектов планируют завершить до сентября 2024 года. Также Уворвихвост отметил, что Рязанская область находится на втором месте в ЦФО по количеству проголосовавших за объекты, которые благоустроят в 2025 году.

Павел Малков поручил ответственным органам власти продолжать разъяснять жителям региона информацию о том, как можно участвовать в голосовании — оно продлится до конца апреля. Кроме того, губернатор отметил, что с учетом негативного опыта 2023 года ужесточены требования к подрядчикам, занятым в благоустройстве. В частности, это касается закупочных процедур, системы контроля, претензионной работы. «Есть график работ. Принятые меры позволят в случае невыполнения этих работ оперативно, уже на первом этапе, выставить претензии недобросовестному подрядчику, расторгнуть и перезаключить договор с другой организацией, не теряя много времени», — добавил губернатор.

Глава региона также отметил, что есть задача привести в порядок все муниципалитеты, убрать скопившийся после зимы мусор, песчаные наносы на автодорогах, провести ямочный ремонт, к которому уже приступили. Павел Малков подчеркнул, что по сравнению с прошлым годом оперативность уборки улиц повысилась. Тем не менее, отмечает глава региона, проблемы в этой системе работы еще остаются, надо продолжать ее совершенствовать. Губернатор обратил внимание на благоустройство затапливаемых территорий, им после весеннего половодья нужно уделить особое внимание. «Необходимо как можно быстрее привести в порядок все населенные пункты, все автодороги. Задачи поставлены, ведомства, администрации муниципалитетов их отрабатывают. Уверен, сейчас нарастим качество уборки и дальше будем двигаться только в этом направлении. С каждым годом будет становиться лучше и чище», — сказал Павел Малков.