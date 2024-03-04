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Малков: голосование за объекты благоустройства начнется 15 марта

Рязанцы смогут выбрать объекты для благоустройства, голосование за них начнется 15 марта. Об этом сообщил Губернатор Павел Малков, комментируя реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Рязанской области.

Он отметил, что ежегодно в рамках проекта жители выбирают территории, которые будут благоустроены на следующий год.

«С 2018 года в нашем регионе обновили уже более 170 общественных пространств. В этом году в Рязанской области в голосовании примут участие 19 муниципалитетов. Большинство проектов направлены на обновление парков, скверов, набережных. По итогам прошлогоднего голосования в ближайшее время начнутся работы по благоустройству 28 общественных пространств в 15 муниципальных образованиях», — сказал глава региона.

Президент России Владимир Путин объявил о продлении программы до 2030 года. В своем Послании он поручил правительству оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов.

«Обязательно воспользуемся этой возможностью, чтобы красивых, комфортных общественных территорий в Рязанской области становилось все больше», — подчеркнул Малков.