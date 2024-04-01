Новости Рязани за 1 апреля 2024 год

Власти Рязани встретились с жильцами сгоревшего дома на улице Лесопарковой

Отмечается, что сгоревший дом находился в списке аварийных и попал под новую программу расселения.

Власти Рязани встретились с жильцами сгоревшего дома на улице Лесопарковой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Встреча состоялась в понедельник, 1 апреля. На ней представители мэрии актуализировали списки жильцов каждой квартиры и объяснили порядок действий на ближайшее время. Отмечается, что дом возьмут под охрану за счет администрации города. Жильцам обещали помочь в вывозе и хранении уцелевших вещей. Также им разъяснили порядок получения материальной помощи и справок о пожаре. Отмечается, что сгоревший дом находился в списке аварийных и попал под новую программу расселения. Напомним, пожар в доме № 46 на улице Лесопарковой случился в воскресенье, 31 марта.

Температура 1 апреля в Рязани стала рекордной за последние 40 лет

В понедельник, 1 апреля, температура воздуха в Рязанской области прогрелась до +19,4 градусов и побила рекорд 1983 года. Тогда в регионе температура поднялась до 17,4 градусов.

Температура 1 апреля в Рязани стала рекордной за последние 40 лет. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России. В понедельник, 1 апреля, температура воздуха в Рязанской области прогрелась до +19,4 градусов и побила рекорд 1983 года. Тогда в регионе температура поднялась до 17,4 градусов. Отмечается, что отрицательный температурный рекорд зафиксировали 1 апреля 1963 года. Тогда температура воздуха составила -18,6 градусов.

В Рязани стартовала запись детей в первые классы

Отмечается, что в первый день записи родители подали уже 3 897 заявлений

В Рязани стартовала запись детей в первые классы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. С 1 апреля 2024 года в Рязани началась запись в первые классы школы города. Отмечается, что в первый день записи родители подали уже 3 897 заявлений. Из них 3 359 — через Единый портал государственных услуг, 538 — лично. Статус «Подтверждение документов» имеют 2 340 заявлений, статус «Зарегистрировано» — 1 501 заявлений.

В Рязани водитель маршрутки обматерил и высадил подростка посередине дороги

По ее словам, инцидент произошел в маршрутке № 53.

В Рязани водитель маршрутки обматерил и высадил подростка посередине дороги. Об этом девочка написала в Telegram-канале Rzn Life. По ее словам, инцидент произошел в маршрутке № 53. «Сегодня примерно в 13:00 я села на маршрутку № 53 (номер машины: М736ТВ). Отдала банковскую карту, она оказалась в стоп-листе. Водитель сказал выходить, я ему рассказала про закон, запрещающий высаживать из транспорта детей до 16 лет, он просто меня обматерил и высадил посередине дороги», — написала девочка. Ранее в мэрии Рязани заявляли, что рязанским водителям за высадку детей из автобусов грозит штраф.

Над Черным морем сбили шесть беспилотников

Пострадавших и разрушений нет.

Над Черным морем сбили шесть беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. Вечером в понедельник, 1 апреля, средства ПВО перехватили шесть украинских БПЛА над Черным морем. Пострадавших и разрушений нет.

В работе «Вконтакте» произошел сбой

Отмечается, что на данный момент поступило около 3,7 тысяч сообщений о проблемах в работе соцсети. Пользователи сообщают, что страницы не загружаются ни в браузере, ни в приложении.

В работе «Вконтакте» произошел сбой. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщают данные сервиса Downradar. Отмечается, что на данный момент поступило около 3,7 тысяч сообщений о проблемах в работе соцсети. Пользователи сообщают, что страницы не загружаются ни в браузере, ни в приложении.

На экс-начальника касимовской ГАИ возбудили уголовное дело за получение взятки

Бывший начальник ОГИБДД МО МВД «Касимовский» с 2021 по 2022 год получил взятку 255 тысяч рублей за проезд крупногабаритного груза.

На экс-начальника касимовской ГАИ возбудили уголовное дело за получение взятки. Об этом сообщает издание «Рязанские новости». По данным издания, бывший начальник ОГИБДД МО МВД «Касимовский» с 2021 по 2022 год получил взятку 255 тысяч рублей за проезд крупногабаритного груза. На мужчину возбудили уголовное дело.

«112»: диспетчер переезда, на котором поезд сбил автобус, был пьян

Диспетчер переезда, на котором поезд сбил автобус, был пьян. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По предварительной информации, диспетчер железнодорожного переезда в Ярославской области, где произошло крупное ДТП с поездом и автобусом, был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы. По последним данным, в результате инцидента погибли 7 человек.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 2 апреля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, в отдельных районах усиление южного ветра порывами 12-15 метров в секунду.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Его опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС. По данным синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 2 апреля на территории Рязанской области местами ожидается гроза, в отдельных районах усиление южного ветра порывами 12-15 метров в секунду.

В Рязанской области начался пожароопасный сезон

Отмечается, что все силы и средства, привлекаемые к тушению лесных пожаров, приведены в режим повышенной готовности.

В Рязанской области начался пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал Павел Малков. С 1 апреля в Рязанской области объявили пожароопасный сезон. Во время него на всей территории региона усилят профилактические мероприятия, направленные на недопущение возникновения возгораний в лесах, мониторинг и патрулирование лесов, а также прилегающих к ним территорий и торфяных месторождений. Отмечается, что все силы и средства, привлекаемые к тушению лесных пожаров, приведены в режим повышенной готовности. Рязанцам напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей. За бесконтрольные поджоги сухой травы на участках, примыкающих к лесам, еще строже: для жителей и гостей региона — от 30 до 40 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Начальником управления культуры администрации Рязани назначили Надежду Майорову

Напомним, ранее появилась информация, что Ольга Голева покинула должность.

Начальником управления культуры администрации Рязани назначили Надежду Майорову. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Отмечается, что Майорова вступит в должность со 2 апреля 2024 года. Напомним, ранее появилась информация, что Ольга Голева покинула должность.

В России упростили подключение домов к электричеству в СНТ

Отмечается, что теперь для заключения договора энергоснабжения жителям достаточно подать заявку в организацию.

В России упростили подключение домов к электричеству в СНТ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС. Отмечается, что теперь для заключения договора энергоснабжения жителям достаточно подать заявку в организацию и в режиме одного окна получить бесплатную комплексную услугу. После этого сразу на сайте будет доступен личный кабинет, в котором разместят все документы.

В Рязанской области выросло количество сексуальных надругательств над детьми

Отмечается, что в 2023 году правоохранительные органы зарегистрировали 70 случаев, в 2022-м — их было 57, в 2021-м — 40.

В Рязанской области выросло количество сексуальных надругательств над детьми. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на детского омбудсмена Анжелику Евдокимову. Отмечается, что в 2023 году правоохранительные органы зарегистрировали 70 случаев, в 2022-м — их было 57, в 2021-м — 40.

«КП»: в 2023 году в Рязанской области 11 подростков пытались совершить суицид

Отмечается, что в 2023 году в Рязанской области суицид совершили двое подростков.