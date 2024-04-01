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Начальник управления культуры мэрии Рязани Ольга Голева покинула должность
Чиновница написала заявление по собственному желанию.

Начальник управления культуры мэрии Рязани Ольга Голева покинула должность. Об этом 1 апреля РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Голева написала заявление по собственному желанию. По данным «Новой газеты», чиновница может занять должность замдиректора музея Есенина в Константинове.

Напомним, Голева занимала должность начальника управления культуры администрации Рязани с апреля 2022 года.