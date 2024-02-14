Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-11°
Птн, 16
-9°
ЦБ USD 91.21 0.13 14/02
ЦБ EUR 98.19 0.04 14/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 157
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 193
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 351
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 230
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Мэрия: рязанским водителям за высадку детей из автобусов грозит штраф
Он составляет 5 тысяч рублей.

Рязанская администрация рассказала РЗН. Инфо, что водителям, которые высаживают детей из общественного транспорта, если у тех не оплачивается проезд, грозит штраф.

Несколько рязанцев рассказали редакции о случаях, когда их детей высаживали из общественного транспорта после того, как у них не получалось оплатить проезд.

«Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей. Должностным лицам грозит от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей», — отметили в рязанской мэрии.

Также в администрации посоветовали в таких случаях обращаться в управление дорожного хозяйства и транспорта по телефону: +7 (4912) 60-00-10. Еще можно написать в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Рязанской области для привлечения водителей и кондукторов к административной ответственности.

Кроме того, в мэрии отметили, что по всем обращениям о высадке несовершеннолетних из транспорта, они проводят служебные проверки.

Ранее, о случае высадки 11-летнего ребенка на мороз РЗН. Инфо рассказывала мать мальчика.