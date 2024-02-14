Мэрия: рязанским водителям за высадку детей из автобусов грозит штраф

Он составляет 5 тысяч рублей.

Рязанская администрация рассказала РЗН. Инфо, что водителям, которые высаживают детей из общественного транспорта, если у тех не оплачивается проезд, грозит штраф.

Несколько рязанцев рассказали редакции о случаях, когда их детей высаживали из общественного транспорта после того, как у них не получалось оплатить проезд.

«Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей. Должностным лицам грозит от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей», — отметили в рязанской мэрии.

Также в администрации посоветовали в таких случаях обращаться в управление дорожного хозяйства и транспорта по телефону: +7 (4912) 60-00-10 . Еще можно написать в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Рязанской области для привлечения водителей и кондукторов к административной ответственности.

Кроме того, в мэрии отметили, что по всем обращениям о высадке несовершеннолетних из транспорта, они проводят служебные проверки.

Ранее, о случае высадки 11-летнего ребенка на мороз РЗН. Инфо рассказывала мать мальчика.