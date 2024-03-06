Подсудимая по делу о гибели младенца в Рязанском перинатальном центре воспользовалась правом на прекращение дела

Об этом сообщила мать погибшего младенца Вероника Инзина в соцсети «ВКонтакте».

Подсудимая в деле о гибели ребенка в Рязанском перинатальном центре воспользовалась правом на прекращение уголовного дела из-за истечения срока давности. Об этом сообщила мать погибшего младенца Вероника Инзина в соцсети «ВКонтакте».

"Подсудимая воспользовалась своим правом на прекращения уголовного дела по истечению сроков давности (пункт 3 часть 1 статьи 24 УПК РФ). Свою невиновность в суде она доказывать не будет — значит, согласилась. По нереабилитирующим основаниям. Что это значит? Такими являются обстоятельства, не исключающие виновность лица в совершении преступления. То есть, фактически человек признается виновным в совершении преступления, но наказание к нему не применяется. У него не возникает право на возмещение ущерба от расследования преступления, он не получает права на реабилитацию, потому и называют такие основания нереабилитирующими", — отметила рязанка.

При этом уточняется, что прекращение дела не освобождает человека от обязанности по возмещению причиненного ущерба, а в сведениях о судимости будет фигурировать отметка, что человек привлекался к уголовной ответственности, а дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

«Конечно, статья 109 часть 2 (сроки давности по ней — два года) очень сомнительная в нашем случае, ведь какая тут неосторожность? Разве вводят два раза препарат по неосторожности, не понимая последствия?», — написала Инзина.

При этом женщина отметила, что она считает ситуацию «маленькой победой», но признала, что впереди ждут судебные тяжбы.

Ранее сообщалось, что в Рязани завершили расследование о смерти ребенка в Перинатальном центре. В отношении Легостаевой прекратили уголовное преследование.