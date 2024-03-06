Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
-3°
Чтв, 07
-4°
Птн, 08
-1°
ЦБ USD 90.34 -0.82 07/03
ЦБ EUR 98.2 -0.74 07/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
Вчера 11:49
1 447
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
3 275
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
4 179
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
5 239
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Подсудимая по делу о гибели младенца в Рязанском перинатальном центре воспользовалась правом на прекращение дела
Об этом сообщила мать погибшего младенца Вероника Инзина в соцсети «ВКонтакте».

Подсудимая в деле о гибели ребенка в Рязанском перинатальном центре воспользовалась правом на прекращение уголовного дела из-за истечения срока давности. Об этом сообщила мать погибшего младенца Вероника Инзина в соцсети «ВКонтакте».

"Подсудимая воспользовалась своим правом на прекращения уголовного дела по истечению сроков давности (пункт 3 часть 1 статьи 24 УПК РФ). Свою невиновность в суде она доказывать не будет — значит, согласилась. По нереабилитирующим основаниям. Что это значит? Такими являются обстоятельства, не исключающие виновность лица в совершении преступления. То есть, фактически человек признается виновным в совершении преступления, но наказание к нему не применяется. У него не возникает право на возмещение ущерба от расследования преступления, он не получает права на реабилитацию, потому и называют такие основания нереабилитирующими", — отметила рязанка.

При этом уточняется, что прекращение дела не освобождает человека от обязанности по возмещению причиненного ущерба, а в сведениях о судимости будет фигурировать отметка, что человек привлекался к уголовной ответственности, а дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

«Конечно, статья 109 часть 2 (сроки давности по ней — два года) очень сомнительная в нашем случае, ведь какая тут неосторожность? Разве вводят два раза препарат по неосторожности, не понимая последствия?», — написала Инзина.

При этом женщина отметила, что она считает ситуацию «маленькой победой», но признала, что впереди ждут судебные тяжбы.

Ранее сообщалось, что в Рязани завершили расследование о смерти ребенка в Перинатальном центре. В отношении Легостаевой прекратили уголовное преследование.