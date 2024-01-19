В Рязани завершили расследование о смерти ребенка в Перинатальном центре

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Рязани завершили расследование о смерти ребенка в Перинатальном центре. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Следствием установлено, что обвиняемая не провела необходимых исследований и необоснованно назначила и применила роженице медицинский препарат, в результате чего ребенок получил родовую травму, от которой погиб.

По уголовному делу проводили ряд сложных судебных экспертиз, в том числе в СЭЦ СК России, выемки медицинской документации, допрашивали многих сотрудников центра.

Отмечается, что четыре сотрудника медицинского учреждения, в том числе занимающие руководящие должности, привлечены в строгой дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в отношении Легостаевой прекратили уголовное преследование по делу о гибели ребенка в перинатальном центре