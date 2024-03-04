Состоянии главы Федерации бодибилдинга Рязанской области стабилизировалось

Напомним, спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук. Она находилась в тяжелом состоянии.

Состоянии главы Федерации бодибилдинга Рязанской области стабилизировалось. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Федерацию бодибилдинга России.

Отмечается, что бывшая чемпионка России и президент Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова находится в сознании и ее жизни ничего не угрожает

«Состояние Ольги Богруновой стабилизировалось, она находится в сознании. На данный момент она находится в больничной палате. Ее жизни ничего не угрожает», — написали в сообщении.

Напомним, спортсменка получила сильные ожоги лица, шеи и рук. Она находилась в тяжелом состоянии.