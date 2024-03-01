Малков: в Рязани обновят подземный переход у ТЦ «Барс»

Планами по развитию транспортной системы города губернатор поделился в Telegram-канале.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поделился планами по развитию транспортной системы города. Информация появилась в Telegram-канале.

Так, на улице Вокзальной планируют расширить проезжую часть. «На этом участке регулярно собираются пробки из-за эффекта „бутылочного горлышка“. Планируется создать две дополнительные полосы в обе стороны, а также обустроить проход для пешеходов. Ремонт затронет и конструктивные элементы железнодорожного путепровода. В ближайшее время начнется проектирование, техусловия от РЖД уже получены», — написал Малков.

Также планируется полное обновление подземного перехода у ТЦ «Барс». По словам Малкова, на плачевное состояние объекта обращали внимание горожане.

«Реконструкция затронет подземный переход, инженерные коммуникации, входные группы, козырьки и остановочные павильоны. Будет оборудовано освещение и видеонаблюдение, доступ для маломобильных граждан. Обязательно сохраним панно из керамической плитки с видами Рязани, которые были закрыты ларьками. Для мозаики предусмотрим антивандальную защиту. Разработка проекта реконструкции завершится в начале лета, после чего приступим к строительным работам», — поделился планами губернатор.