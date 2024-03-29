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Администрация Центрального рынка назвала разбор павильонов коммерческой тайной
«Что именно будет на Центральном рынке сказать не могу, в конце 2024 года станет известно», — отметил собеседник.

В администрации Центрального рынка назвали разбор павильонов со стороны улицы Горького коммерческой тайной.

«Что именно будет на Центральном рынке сказать не могу, в конце 2024 года станет известно», — отметил собеседник.

Он также подтвердил информацию, что продавцы с «Ямского тракта» переехали в другую часть рынка.

В свою очередь в рязанской мэрии сообщили редакции РЗН. Инфо, что не выдавали разрешение на строительство на территории Центрального рынка. Сооружение, которое разбирают, принадлежит ООО «Ямской тракт». [Прим. ред. официальное юридическое название Центрального рынка]

Ранее продавцы рассказали РЗН. Инфо, что их попросили переехать без объяснения причин