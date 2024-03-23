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Рязанцы создали стихийный мемориал после расстрела в подмосковном «Крокусе»
На кадрах видно, что перед зданием МКЦ оставили цветы, свечи и траурную табличку. Фото опубликовал «62Инфо».

В Рязани на площади Победы в субботу, 23 марта, появился стихийный мемориал после террористической атаки на «Крокус Сити холл». Фото опубликовал «62Инфо».

На кадрах видно, что перед зданием МКЦ оставили цветы, свечи и траурную табличку.

Напомним, в пятницу, 22 марта, произошла стрельба и пожар перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Очевидцы сообщили, что в зал ворвались мужчины в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным СК, погибли не менее 60 человек. Среди жертв трое детей.