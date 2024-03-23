Директор ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в теракте

Директор ФСБ доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в «Крокус сити холле».

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, участвовавших в теракте в «Крокус сити холле».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля в субботу, 23 марта.

Бортников также доложил Путину о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт в «Крокус Сити Холле».

Напомним, накануне ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Один из очевидцев сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По данным СК, погибли не менее 60 человек. Среди жертв трое детей.

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