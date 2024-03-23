Депутат Госдумы подтвердил информацию о задержании двух подозреваемых в теракте

В Брянской области обнаружена машина подозреваемых в расстреле людей в «Крокус Сити Холле», двое задержаны. Эту информацию подтвердил депутат Госдумы и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Брянской области обнаружена машина подозреваемых в расстреле людей в «Крокус Сити Холле», двое задержаны. Эту информацию подтвердил депутат Госдумы и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, „Рено“, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3:50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства», — говорится в сообщении.

Также опубликовано фото оружия, найденного в машине предполагаемых террористов — это пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ. В салоне обнаружены паспорта граждан Таджикистана.

По данным Shot, пойманный в результате преследования 19-летний подозреваемый ранен. Сейчас он находится в больнице на операции.

Напомним, в пятницу, 22 марта, произошла стрельба и пожар перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Очевидцы сообщили, что в зал ворвались мужчины в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным СК, погибли не менее 60 человек. Среди жертв трое детей.