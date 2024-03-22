Рязанцам напомнили правила поведения во время весеннего половодья

Напомним, паводок может подтопить 28 населенных пунктов Рязанской области.

Рязанцам напомнили правила поведения во время весеннего половодья. Информация появилась в группе администрации города.

В посте отметили, что для обеспечения безопасности рязанцев создан резерв из 4 500 специалистов и 1 400 единиц техники. Для эвакуации рязанцев организовали 52 пункта временного размещения.

Администрация рекомендовала жителям районов, где возможно подтопление, подготовить непортящиеся продукты, питьевую воду, медикаменты, одежду, документы и ценные вещи.

«Если ваш дом затопило необходимо отключить электроснабжение, затем нужно подняться на верхний этаж (крышу или чердак), вывесить флаг из яркой ткани днем или зажженный фонарь — ночью», — отметили в посте.

Напомним, паводок может подтопить 28 населенных пунктов Рязанской области. Также о риске высокого половодья в Рязанской области заявили в Росгидромете.