МЧС: паводок может подтопить 28 населенных пунктов Рязанской области

По данным МЧС, в зоне подтопления могут оказаться 28 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях, 19 участков дорог, а также мосты: автомобильные и низководные.

Паводок может подтопить 28 населенных пунктов Рязанской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Согласно прогнозам, уровень воды в период прохождения весеннего половодья в 2024 году будет достигать отметок, равных среднемноголетним значениям и выше их до полутора метров. Отмечается, что при осадках показатели могут вырасти.

По данным МЧС, в зоне подтопления могут оказаться 28 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях, 19 участков дорог, а также мосты: автомобильные и низководные.

Отмечается, что к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в Рязанской области подготовлены около 4,5 тыс. человек, более 1600 единиц техники, 77 плавсредств, 24 беспилотника.