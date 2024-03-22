В Росгидромете заявили о высоком половодье в Рязанской области

По его данным, в ЦФО 29, 30 и 31 марта температура воздуха достигнет +14 градусов.

В Росгидромете заявили о высоком половодье в Рязанской области. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил начальник ситуационного центра Юрий Варакин.

Он отметил, что половодье будет существенно выше в этом году на реках Рязанской и Тульской областей.

«Начало вскрытия рек ожидается к 31 марта, то есть на неделю раньше срока», — сказал Варакин.

По его данным, в ЦФО 29, 30 и 31 марта температура воздуха достигнет +14 градусов.

Синоптик добавил, что к началу первой декады апреля на улицах останется минимум снега.