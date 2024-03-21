Детский лагерь «Сова» под Рязанью, в котором погиб мальчик, попытался избежать штрафа за нарушения

Руководство лагеря подало жалобу на решение судьи о штрафе организации на 250 тысяч рублей. Отмечается, что штраф лагерю назначили за то, что он не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Детский лагерь «Сова», в котором погиб мальчик, попытался избежать штрафа за нарушения. Об этом сообщает «КП-Рязань».

По данным издания, руководство лагеря подало жалобу на решение судьи о штрафе организации на 250 тысяч рублей. Отмечается, что штраф лагерю назначили за то, что он не включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Руководство лагеря заявило, что на его базе лишь проходили спортивные сборы, организации по отдыху детей в в нем не было. Однако суд оставил решение без изменений.

Напомним, в июле прошлого года в детском лагере «Сова» вожатый убил мальчика ударом биты по голове. После этого в лагере нашли нарушения.