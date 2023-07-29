В отношении директора ЦСП «Сова» возбудили уголовное дело после смерти семиклассника от удара битой

В центре спортивной подготовки «Сова» надзорные ведомства нашли многочисленные нарушения. Проверку проводили после того, как волонтер центра смертельно травмировал семиклассника. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство пишет, что трагедия произошла утром 12 июля. Один из волонтеров, которого привлекли для работы в спортивный центр, проводил занятия по огневой и физической подготовке. В один момент он «причинил травму подростку». Мальчика доставили в медучреждение, где он скончался.

Ранее сообщалось, что ребенка случайно ударили битой по голове, после чего его госпитализировали с ушибом головного мозга. Врачи боролись за его жизнь несколько недель.

Параллельно с этим прокуроры, специалисты Роспотребнадзора и Государственного пожарного надзора проводили проверку в «Сове». Они нашли несколько нарушений:

несоответствие норме Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

нарушение санитарно-эпидемиологических и противопожарных требований;

невключение организации в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

В связи с этим в отношении директора «Совы» возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих жизни и здоровья посетителей, которые повлекли за собой смерть человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

Также в отношении АНО ЦСП «СОВА» возбудили административные дела по следующим статьям:

часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ;

статья 14.65 КоАП РФ;

статья 20.4 КоАП РФ.

Работа центра спортивной подготовки сейчас приостановлена.