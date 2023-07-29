В Рязанской области волонтер случайно убил битой семиклассника из Москвы

В Рязанской области волонтер случайно убил битой семиклассника из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Трагедия произошла 12 июля во время выезда группой к озеру Святое. Вместе с детьми в лапту решил сыграть третьекурсник Рязанского колледжа электроники, волонтер по работе и присмотру за детьми ЦСП «Сова». Он случайно ударил мальчика бейсбольной битой по голове. С ушибом головного мозга пострадавшего увезли в реанимацию. Врачи боролись за жизнь ребенка три недели, но накануне скончался.

По данным канала, 14-летний погибший учился в кадетской школе-интернате в Москве и занимался хоккеем. На лето родители решили отправить его в профильный детский лагерь в Рязани.

Проводится проверка.