Потери ВСУ при атаках на приграничные пункты Белгородской и Курской областей за 8 суток составили более 3,5 тысяч человек, из них 790 — безвозвратные потери. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8», — уточнил он.
Шойгу отметил, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства из-за больших потерь, а также процветает мародерство в отношении мирных жителей.
Также министр обороны рассказал, что с начала года потери ВСУ превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц вооружения. Он отметил, что это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, с начала года уничтожены четыре танка Abrams, пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок Himars, 11 пусковых установок ЗРК, в том числе пять Patriot.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал к увеличению атак на российское приграничье. Атаки на приграничные территории также прокомментировал Владимир Путин.