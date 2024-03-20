Шойгу: ВСУ потеряли более 3,5 тысяч человек во время атак на приграничные пункты РФ

«Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8», — уточнил он.