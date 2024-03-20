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Шойгу: ВСУ потеряли более 3,5 тысяч человек во время атак на приграничные пункты РФ
«Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8», — уточнил он.

Потери ВСУ при атаках на приграничные пункты Белгородской и Курской областей за 8 суток составили более 3,5 тысяч человек, из них 790 — безвозвратные потери. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 Bradley, пять пусковых установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8», — уточнил он.

Шойгу отметил, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства из-за больших потерь, а также процветает мародерство в отношении мирных жителей.

Также министр обороны рассказал, что с начала года потери ВСУ превысили 71 тысячу человек и 11 тысяч единиц вооружения. Он отметил, что это почти в три раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, с начала года уничтожены четыре танка Abrams, пять Leopard, 27 машин Bradley, шесть пусковых установок Himars, 11 пусковых установок ЗРК, в том числе пять Patriot.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал к увеличению атак на российское приграничье. Атаки на приграничные территории также прокомментировал Владимир Путин.