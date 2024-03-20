Подоляк призвал к увеличению атак на российское приграничье
«Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации» — сказал он.
Подоляк призвал к увеличению атак на российское приграничье. Об этом
По данным издания, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал к большему количеству атак на российское приграничье.
«Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации» — сказал он.