Путин прокомментировал атаки на приграничные субъекты РФ

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал к увеличению атак на российское приграничье.

Путин прокомментировал атаки на приграничные субъекты РФ. Об этом в среду, 20 марта, пишет РИА Новости.

«РФ может ответить противнику тем же на удары по гражданскому населению и объектам, но у нее есть свои взгляды на этот счет и свои планы», — заявил Путин.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк призвал к увеличению атак на российское приграничье.