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В Рязани обсудили строительство флагманской школы в Мервине
В ней будут учиться 800 человек.

В Рязани во вторник, 19 марта, прошли публичные слушания по строительству флагманской школы в Мервине. Корреспондент РЗН. Инфо побывал на обсуждении.

Для строительства выделили четыре участка площадью 71 тысяча 50 квадратных метров, 67 тысяч 525 квадратных метров, 16 тысяч 341 квадратных метров и 367 квадратных метров. На территориях планируют разместить трехэтажную школу на 800 мест, четырехэтажный кампус, площадки для подвижных игр младшеклассников.

«Школа — лидер. Это объект федерального масштаба и значения для одаренных детей, которые выделяются своими знаниями на фоне остальных», — сказал докладчик, начальник управления градостроительства и архитектуры Рязани, Алексей Крутов.

Участник публичных слушаний поинтересовался, в течение какого времени построят школу. Крутов ответил, что не уполномочен отвечать на такие вопросы, потому что проект осуществляется областью.

Он добавил, что процедура предоставления разрешения на условный вид использования направлена на разработку проектной документации.

Окончательное решение по проекту опубликуют официально.

Напомним, Путин сообщил, что строительство флагманской школы в Мервине начнется в 2024 году.

Ее планируют открыть 1 сентября 2026 года.