Путин: строительство флагманской школы в Рязани начнется в 2024 году

Напомним, флагманская школа появится в Мервине. Ее планируют открыть в 2026 году.

В 2024 году в Рязани начнется строительство школы лидерского уровня. Об этом сообщил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.

«Строительство первой образовательной школы лидерского уровня начнем уже в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. В дальнейшем они появятся во всех федеральных округах, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Донбассе», — заявил Путин.

Напомним, флагманская школа появится в Мервине. Ее планируют открыть в 2026 году.