Щетинкина рассказала, когда начнется учеба в новой флагманской школе

По словам министра, образовательный процесс в новой флагманской школе планируется начать с 1 сентября 2026 года.

Во вторник, 12 декабря, на заседании регионального правительства министр образования Ольга Щетинкина рассказала, когда начнется учеба в новой флагманской школе для одаренных детей в Мервине.

По словам министра, образовательный процесс в новой флагманской школе планируется начать с 1 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, что в Рязанской области построят пилотную флагманскую школу.