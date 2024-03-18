В Рязани маршрут автобуса № 20 поменяют после проведения исследований

Администрация рассказала РЗН. Инфо, что менять маршрут автобуса № 20 будут с учетом исследований пассажиропотока

Администрация рассказала РЗН. Инфо, что менять маршрут автобуса № 20 будут с учетом исследований пассажиропотока.

В мэрии отметили, что благодаря инвестиционному проекту предусмотрели обновление и увеличение количества автобусов на маршруте № 20.

Напомним, в октябре стало известно, что в 2024 году автобус № 20 должен был изменить маршрут по новой схеме движения, которую представили на презентации транспортной модели. Предполагалось, что автобус будет следовать по улицам Островского, Гагарина и Дзержинского. Изменить маршрут планировали к февралю, но рязанцы отреагировали на это негативно.

На возмущение рязанцев отреагировал Виталий Артемов. Мэр подчеркнул, что схема движения автобуса № 20 изменится с середины второго квартала 2024 года и то, только с учетом мнения рязанцев