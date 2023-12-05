Артемов прокомментировал изменение схемы движения автобуса № 20

Во вторник, 5 декабря, на заседании регионального правительства мэр Рязани Виталий Артемов прокомментировал жалобы рязанцев по изменению схемы движения автобуса № 20.
Как отметил мэр, такое предложение было предусмотрено в транспортной модели, а также на нем увеличат на 12 единиц техники.
«На участке от ЖБИ-2 до УРТ данный маршрут будет ездить по улицам Островского, Стройкова, Гагарина и Дзержинского. При этом улицы Высоковольтная, Шевченко и Весенняя будут обслуживать маршруты №№ 10, 49 и 58», — отметил Артемов.
Кроме того, мэр подчеркнул, что схема движения автобуса № 20 изменится с середины второго квартала 2024 года и то, только с учетом мнения рязанцев.
Павел Малков, подметил, что принимать такие кардинальные решения можно только после того, как проведут все замеры пассажиропотоков.
Ранее администрация сообщала, что теперь автобус № 20 перестанет ходить по улицам Высоковольтной и Шевченко. По новой транспортной модели, он будет следовать по улицам Островского, Гагарина и Дзержинского. С полной версией презентации можно ознакомиться