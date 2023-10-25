В 2024 году рязанский автобус № 20 будет ходить по новой схеме движения

В Рязани в 2024 году автобус № 20 начнет ходить по новой схеме движения, которую представили на презентации транспортной модели. Об этом в соцсетях в комментариях под постом у Павла Малкова сообщила мэрия.

Рязанка пожаловалась, что снова меняется схема движения автобуса № 20.

«Почему ее решили изменить? По Гагарина достаточное количество транспорта едет, а у нас на Весенней и Шевченко был всего один 20 автобус, и тот кому-то потребовался, оставьте его нам», — отметила рязанка.

Администрация города подчеркнула, что до 1 февраля они планируют приобрести 12 машин большого класса на маршрут № 20. По их мнению, это позволит увеличить выпуск и перевести его в статус магистрального.

«Изменение схемы движения маршрута по плану с 1 февраля 2024 года после поступления в МУП УРТ новых автобусов», — говорится в ответе.