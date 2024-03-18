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СК проведет проверку после ДТП с маршруткой в Рязани
Следком организовал проверку по факту ДТП, которое произошло на Окском проезде 18 марта. По предварительной информации, водителю стало плохо и он врезался в дерево. Пострадали 5 человек.

СК проведет проверку после ДТП с маршруткой в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следком организовал проверку по факту ДТП, которое произошло на Окском проезде 18 марта. По предварительной информации, водителю стало плохо и он врезался в дерево. Пострадали 5 человек.

«Следователями СК проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, будет осмотрено место происшествия, опрошены водитель и пассажиры, представитель компании-перевозчика, установлена степень тяжести полученных пострадавшими телесных повреждений, выполнены иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.

Также проверку организовала региональная прокуратура.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Советского района, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также поставлены на контроль результаты проверки, проводимой подразделением УГИБДД УМВД России по Рязанской области», — пояснили в сообщении.