Очевидцы: в Рязани маршрутка № 46 врезалась в дерево из-за болезни водителя

Авария произошла на Окском проезде.

Авария с маршруткой № 46, врезавшейся в дерево на Окском проезде, случилась из-за того, что у водителя начался приступ эпилепсии. Об этом очевидцы случившегося рассказали корреспонденту РЗН. Инфо.

По словам свидетелей, водителя увезли на «скорой». Пострадавших пассажиров было несколько человек: у кого-то был разбит лоб, у других — легкие ссадины. Пассажиров также увезли в медучреждение на машинах скорой помощи.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и Госавтоинспекция.