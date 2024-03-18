В ДТП с врезавшейся в дерево маршруткой в Рязани пострадали пять человек

Происшествие прокомментировали в рязанской Госавтоинспекции.

В Рязани в ДТП с врезавшейся в дерево маршруткой пострадали пять человек. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в понедельник, 18 марта, примерно в 13:50, около дома № 27 по Окскому проезду.

По предварительной версии, 41-летний рязанец на маршрутке Peugeot врезался в дерево. В результате пострадали водитель, а также пассажиры в возрасте 20 лет, 23 лет, 25 лет и 31 года. Им оказали медицинскую помощь.

По факту аварии полиция начала проверку.