В Рязани хотят разработать памятную медаль в честь статуса города трудовой доблести
Также в мэрии обсудили создание специального экскурсионного маршрута, конкурса для детей и молодежи, спартакиады для коллективов предприятий.
В Рязани хотят разработать памятную медаль в честь статуса города трудовой доблести. Об этом сообщили на сайте мэрии.
Также в мэрии обсудили создание специального экскурсионного маршрута, конкурса для детей и молодежи, спартакиады для коллективов предприятий.
Отмечается, что в декабре этого года планируется открытие стелы около железнодорожного вокзала «Рязань-2». В настоящий момент готова проектно-сметная документация.
Напомним, в сентябре прошлого года Путин присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести».