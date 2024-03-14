В Рязани хотят разработать памятную медаль в честь статуса города трудовой доблести

Также в мэрии обсудили создание специального экскурсионного маршрута, конкурса для детей и молодежи, спартакиады для коллективов предприятий.

В Рязани хотят разработать памятную медаль в честь статуса города трудовой доблести. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Также в мэрии обсудили создание специального экскурсионного маршрута, конкурса для детей и молодежи, спартакиады для коллективов предприятий.

Отмечается, что в декабре этого года планируется открытие стелы около железнодорожного вокзала «Рязань-2». В настоящий момент готова проектно-сметная документация.

Напомним, в сентябре прошлого года Путин присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести».