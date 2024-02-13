В Рязани установят памятник «Рязань — город трудовой доблести»

Его возведут в сквере у вокзала «Рязань-2»

В Рязани установят 11-метровый памятник «Рязань — город трудовой доблести». Об этом сообщил телеканал «ТКР».

После присвоения Рязани в 2023 году звания «Город трудовой доблести» появилась идея установит монумент труженикам тыла.

«Это будет 11-метровая стела из белого камня с листами алюминия с графикой, которая символизирует подвиг трудовой доблести рязанцев в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого в местах, где производили обмундирования, продукты питания и запчасти военной техники, будут установлены мемориальные доски», — отметила заммэра Лариса Крохалева.

Кроме того, чиновница подчеркнула, что установят памятник в 2024 году на улице Вокзальной, в сквере у вокзала «Рязань-2». Его название переименуют в «Сквер трудовой доблести».